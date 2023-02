Гледайте видеоклип към новия сингъл на Depeche Mode - "Ghost Again"

Depeche Mode споделиха първи сингъл от предстоящия си нов албум. Песента "Ghost Again" излиза и с официален видеоклип, който можете да гледате по-долу.

"Ghost Again" e песен в класически Depeche Mode стил, оптимистичен груув, брилянтен текст от Дейв Гахан и хипнотичната китара на Мартин Гор.

„За мен „Ghosts Again“ улавя перфектния баланс между меланхолия и радост“, коментира Геън.

„Не се случва често да записваме песен, която просто не ми омръзва да слушам – развълнуван съм, че мога да я споделя“, добавя Гор.

С новият сингъл Depeche Mode споделиха и датата, на която ще излезе петнадесетият им студиен албум. "Memento Mori" ще се появи на музикалните пазари на 24 март 2023 година. Това е първи албум на групата след смъртта на Анди Флечър през май 2022-ра. "Memento Mori" ще съдържа 12 песни, продуцирани от Джеймс Форд и Марта Салони.

"Memento Mori" съдържание:

1. My Cosmos Is Mine

2. Wagging Tongue

3. Ghosts Again

4. Don’t Say You Love Me

5. My Favourite Stranger

6. Soul With Me

7. Caroline’s Monkey

8. Before We Drown

9. People Are Good

10. Always You

11. Never Let Me Go

12. Speak To Me