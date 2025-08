Гледайте концертно видео на "The Emptiness Machine" на Linkin Park

Linkin Park споделиха концертно видео към песента "The Emptiness Machine", заснето по време на концерт на групата на стадион "Уембли" в Лондон.

"The Emptiness Machine" е водещият сингъл от "From Zero" – дългоочакваният албум на Linkin Park от 2024 г. и първи с новата вокалистка Емили Армстронг. Парчето дебютира по време на специално лайвстрийм събитие, с което бандата официално представи Армстронг като част от състава.

В момента Linkin Park са на турне в Северна Америка в подкрепа на албума "From Zero". Следващата им спирка е този вторник в Монреал.