Linkin Park пуснаха нов сингъл и делукс издание на “From Zero”

Linkin Park издадоха новия си сингъл „Let You Fade“ заедно с официално видео, по повод излизането на делукс изданието на албума "From Zero". Албумът излезе на 15 ноември 2024 г., а от днес (16 май) феновете могат да се сдобият със специалното разширено издание.

Делукс версията на "From Zero" излиза в лимитиран тираж на 2 CD, с 4-панелна обложка, 16-странична книжка и разширено оформление. Включва три нови песни, пет концертни записа от различни краища на света, както и допълнително съдържание.

Групата споделя за една от песните: „"Unshatter" беше сред първите тракове, които създадохме по време на записите на "From Zero". Мощният вокал на Емили в бриджа беше един от моментите, които ни показаха какво можем да постигнем заедно.“

„Изключително сме благодарни за топлия прием на "From Zero". Този нов етап, продължението на пътя ни и връзката с феновете надминаха всичките ни очаквания. Благодарим ви, че ни слушате.“



Съдържание:

CD1

1. From Zero (Intro)

2. The Emptiness Machine

3. Cut The Bridge

4. Heavy Is The Crown

5. Over Each Other

6. Casualty

7. Overflow

8. Two Faced

9. Stained

10. IGYEIH

11. Good Things Go

CD 2

1. Up From the Bottom

2. Unshatter

3. Let You Fade

4. The Emptiness Machine (Live)

5. Heavy is the Crown (Live)

6. Over Each Other (Live)

7. Casualty (Live)

8. Two Faced (Live)