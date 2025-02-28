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Garbage представиха нов сингъл "There’s No Future In Optimism"

Публикувано на 10 Април 2025
Garbage представиха нов сингъл

Garbage с първи поглед към предстоящия им албум "Let All That We Imagine Be The Light", който излиза следващия месец…

След като през февруари обявиха осмия си студиен албум "Let All That We Imagine Be The Light", сега Garbage представят първи сингъл от него.

Новото парче носи името "There’s No Future In Optimis"m, а вокалистката Шърли Менсън споделя, че е била силно впечатлена от провокативното му име. Според нея обаче самата песен е реакция срещу това послание – напомняне, че ако се поддадем на фатализъм и негативизъм, ще загубим себе си.

Песента е вдъхновена от преживяванията ѝ в Лос Анджелис, макар че посланието ѝ може да се отнася за всяко място, където се случват тежки събития. Менсън разказва, че моментът, който я е променил дълбоко, е бил убийството на Джордж Флойд. Кадрите от случилото се са я потресли и белязали завинаги. След този трагичен случай, в Лос Анджелис избухват масови протести и вълнения, като в продължение на дни над дома ѝ в Холивуд кръжат хеликоптери.

Гледайте видеото към There’s No Future In Optimism по-долу:

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