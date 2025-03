Garbage обявявиха нов албум "Let All That We Imagine Be The Light"

Garbage ще издадат своя осми студиен албум "Let All That We Imagine Be The Light" на 30 май. Албумът е записан в Red Razor Sounds в Лос Анджелис, студиото на Бъч Виг "Grunge Is Dead" и в спалнята на Шърли Менсън. Записът е продуциран от групата и дългогодишния им звукорежисьор Били Буш.

"Let All That We Imagine Be The Light" е продължение на високо оценения от критиката албум "No Gods No Masters" от 2021 г., който достигна 5-то място в британските класации за албуми и донесе на Garbage едни от най-добрите рецензии в кариерата им.

Говорейки за новия албум, певицата Шърли Менсън споделя: "Когато започнахме да създаваме този запис, бях решена да намеря по-обнадеждаващ, извисяващ свят, в който да се потопя. Заглавието на албума, 'Let All That We Imagine Be The Light', е перфектното описание за този нов запис като цяло. Когато нещата изглеждат тъмни, изглежда наложително да търсим сили, които са светли, позитивни и красиви в света. Почти се чувства като въпрос на живот и смърт. Стратегия за оцеляване."

В Garbage участват и четиримата първоначални членове - Шърли Менсън, Дюк Ериксън, Стив Маркър и Бъч Виг. През 30-те години от създаването си през 1995 г., те са продали над 20 милиона албума. Техният уникален звук, авторство на песни и електрически живи изпълнения са вдъхновили световно обожание, успехи в класациите и признание от критиката. Те се считат за една от най-влиятелните групи на своето поколение.

"Let All That We Imagine Be The Light" съдържание:

1. There's No Future In Optimism

2. Chinese Fire Horse

3. Hold

4. Have We Met (The Void)

5. Sisyphus

6. Radical

7. Love To Give

8. Get Out My Face AKA Bad Kitty

9. R U Happy Now

10. The Day That I Met God