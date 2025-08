Ерик Грьонвал с кавър на хита на Роби Уилямс – “Angels”

Бившият фронтмен на Skid Row, Ерик Грьонвал, сподели ново видео с кавър на “Angels” на Роби Уилямс, придружено от следното послание:

„Една от най-често исканите песни в канала – най-накрая я записах по време на сесия на Рийпербан в Хамбург, докато бях на турне. Надявам се да ви докосне истински!“

Наскоро Грьонвал издаде втория си албум с кавъри – "Eriksplanations Vol. 2", достъпен в Spotify. В него са включени кавър изпълнения, които музикантът е качвал в официалния си YouTube канал през последните две години.

Първият албум, "Eriksplanations Vol. 1", излезе през 2023 г.

"Eriksplanations Vol. 2" съдържание:

1. Painkiller (Judas Priest)

2. Kickstart My Heart (Mötley Crüe)

3. Girls Got Rhythm (AC/DC)

4. Livin’ On A Prayer (Bon Jovi)

5. Faithfully (Journey)

6. Still Of The Night (Whitesnake)

7. Eagle Fly Free (Helloween)

8. Neon Knights (Black Sabbath)

9. Alone (Heart)

10. Without You (Mariah Carey)