Чуйте новия сингъл на Джо Бонамаса "Twenty-Four Hour Blues"

Двадесет години след излизането на най-продавания си албум "Blues Deluxe", Джо Бонамаса е готов да представи неговото продължение. "Blues Deluxe Vol.2" ще излезе на 6 октомври, чрез J&R Adventures.

Албумът ще включва две нови песен и осем кавъра на песни на някой от най-известните имена в блуса, сред които Боби "Blue" Бленд, Питър Грийн и Албърт Кинг.

„Ако ми бяхте казали преди 20 години, че кариерата ми ще продължи достатъчно дълго, за да видя 20-ата годишнина на този мини албум, наречен „Blues Deluxe“, сигурен съм, че щях да се изсмея“, споделя Бонамаса.

С новината за "Blues Deluxe Vol.2" идва и първият сингъл "Twenty-Four Hour Blues" блестяща интерпретация на класическата песен на Боби "Blue" Бленд, включена в един от любимите албуми на Бонамаса за всички времена, "Dreamer".

"Blues Deluxe Vol. 2" съдържание:

1. Twenty-Four Hour Blues (originally performed by Bobby "Blue" Bland)

2. It's Hard But It's Fair (originally performed by Bobby Parker)

3. Well, I Done Got Over It (originally performed by Guitar Slim)

4. I Want to Shout About It (originally performed by RONNIE EARLE & THE BROADCASTERS)

5. Win-O (originally performed by Pee Wee Crayton)

6. Hope You Realize It (Goodbye Again) (original song written by Joe Bonamassa & Tom Hambridge)

7. Lazy Poker Blues (originally performed by FLEETWOOD MAC)

8. You Sure Drive A Hard Bargain (originally performed by Albert King)

9. The Truth Hurts (feat. Kirk Fletcher and Josh Smith) (originally performed by Kenny Neal)

10. Is It Safe To Go Home (original song written by Josh Smith)