Джо Бонамаса и Сами Хагар пускат „Fortune Teller Blues"

Блус-рок легендите Джо Бонамаса и Сами Хагар обединиха сили в електризиращ нов сингъл „Fortune Teller Blues".

Песента е мощно съчатание на китарата на Бонамаса и гласът на Хагар. Текстът проследява зловещата среща с мистериозен гадател, който отказва да разкрие цялата истина, оставяйки разказвача да се бори с онова, което е по-добре да остане неизвестно.

Писана съвместно от Бонамаса, Хагар и дългогодишния им продуцент Кевин Шърли (Iron Maiden, Journey, Black Crowes), песента съчетава класическите блус традиции с модерна рок енергия.

Новият сингъл идва точно преди началото на пролетното американско турне на Бонамаса през 2025 г., което стартира на 16 февруари в Сиатъл. През март пък е юбилейното десето издание на круиза Blues Alive at Sea, на който тази година ще участват още Big Head Todd and the Monsters, Larkin Poe, Christone "Kingfish" Ingram, Samantha Fish, Joanne Shaw Taylor и други.