Бургаската група Vrani Volosa издава нов албум през февруари

Бургаската метъл група Vrani Volosa обяви, че новият им албум "Woods Mountains Skies" ще излезе официално на 24 февруари 2023 година.

Това е четвърти студиен албум в дискографията на групата и е резултат на почти три годишна работа. Дискът ще съдържа 11 песни, обединени от темата за красотата и силата на природата, все така могъща и непобедима въпреки оптитите на човека да я опитоми. Миналата година Vrani Volosa представиха две от тях "Omen" и "Sorcery". Пълното съдържание на албума можете да видите по-долу в новината.

Албумът е записан в Бургас в студио Revenge с помощта на Станислав Василев – Стафа (The Revenge Project, Staffa, ex-Kartzer), a обложката е дело на Николас Петрас.

“Woods Mountains Skies” ще бъде представен на два специални концерта в Бургас и София.

Датите са:

24 февруари - Бургас, Модерен театър

25 февруари - София, клуб Live & Loud

“Woods Mountains Skies” съдържание:

1. Duel

2. Omen

3. Sorcery

4. It Means Revenge

5. Cure For A Dangerous Sickness

6. Once Upon A Time In My Dreams

7. The Blood Of The Mountains

8. Thunders And Lightnings

9. Дом

10. Tombstones

11. Two Rivers