Bullet For My Valentine ще свирят в София на 28 юни

Британската метълкор банда се завръща четири години след последния си концерт у нас с хедлайн шоу на 28 юни в Aрена София (Столичен колодрум) в Борисовата градина по покана на Fest Team. Билетите влизат в продажба на в понеделник, 15 май, в мрежата на ticketstation.bg.

Със седем албума, хиляди фенове по цял свят и повече от 20 годишна история, една от най-големите групи в метълкор жанра, излязла от Острова, се качва на сцената на Арена София на 28 юни като част от европейското турне на бандата.

От издаването на дебютния си албум "The Poison" през 2005 г., Bullet For My Valentine продължава да затвърждава мястото си на тежката сцена с над 3 милиона продадени албума по цял свят, челни места в класациите и бързо растяща фен база. Последният, седми албум на групата е едноименният "Bullet For My Valentine", който самата банда определя като един от албумите, който ги представя най-честно. Фронтменът Мат Тък, описва музиката от албума като „свежа, агресивна, по-емоционална, дълбока и по-пламенна от всякога“. Албумът е изпълнен с крещящи сола и чудовищно добри рифове за радост на дългогодишните и на новите фенове на бандата. „Мисля, че това е най-свирепата страна на Bullet For My Valentine, която съм виждал“, споделя китаристът Майкъл Паджет. „Мисля, че именно това е нещото, с което наистина блестим. Просто нямам търпение да покажа тези емоции на сцената!“

Българските фенове на модерния британски метъл ще видят Bullet For My Valentine отново на живо, като част от софийската поредица от събития на Fest Team - SOFIA SOLID. Групата се качва на сцената на Арена София в Борисовата градина на 28 юни, а скоро се очаква и потвърждение за съпорта от българска страна.

Събитието SOFIA SOLID във фейсбук е тук. Продажбата за билетите за концерта на Bullet For My Valentine в София стартира в понеделник, 15 май, в мрежата на ticketstation.bg, промо цените започват от 88 лв. за членовете на Fest Club и 99 лв. за всички останали.

Информация за всички предстоящи събития на Fest Team може да намерите на festteam.bg, ticketstation.bg и в социалните мрежи.