Монголската метъл сензация The Hu с концерт в София на 25 юни 2025

Монголските фолк-метъл шамани The Hu пристигат в България, за да превърнат Арена София в сцена на незабравимо музикално пътешествие. На 25 юни 2025 г. групата ще ни пренесе в техния интересен свят, където древността се слива с модерния звук.

Една от най-любопитните и вдъхновяващи банди на съвременната сцена пристига в България по покана на Fest Team като част от концертната серия Sofia Solid. Билетите ще бъдат налични от днес за членовете на Fest Club, а в петък влизат в масова продажба на ticketstation.bg на цени от 66 до 120 лв.

Създадена през 2016 г. в сърцето на Монголия – Улан Батор, групата завладя света със своята неповторима комбинация от традиционни монголски инструменти като morin khuur и tumur khuur, съчетани с модерни метъл рифове и мистично гърлено пеене. The Hu не просто свирят – те разказват истории за силата на духа и традициите. Името им, вдъхновено от монголската дума за „човек“, символизира свързаността между хората, а музиката им е мост между културите. От хитовете "Wolf Totem" и "Yuve Yuve Yu" до албума The Gereg (2019), който оглави световните класации, те печелят милиони фенове и вдъхват нов живот на глобалната рок сцена. През 2022 г. албумът Rumble of Thunder затвърди позицията им на музикални новатори, а с кавъра си на „The Trooper” на Iron Maiden, и то – на монголски, групата даде на класиката напълно нов облик, разширявайки представата за това до къде може да стигне рокът.

Всяко изпълнение на живо на The Hu е културно и емоционално преживяване, което пренася публиката в древни времена, докато тя танцува в ритъма на съвременния метъл, a концертите им са едни от най-въздействащите музикални преживявания на живо.

На 25 юни 2025 г. и българската публика ще има шанс да чуе как звучи спойката между Азия и света, между древното и модерното, между метъла и фолклора.

Повече информация можете да намерите на https://www.thehuofficial.com. Ограничено количество билети за членове на Fest Club на цени от 66 лв. влизат в продажба днес, а масовата продажба стартира от петък, 13 декември, в мрежата на Ticket Station.