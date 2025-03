Buckcherry с нов албум "Roar Like Thunder" през юни

Американската хард рок група Buckcherry обяви, че на 13 юни ще издаде своя единадесети албум, озаглавен "Roar Like Thunder". Албумът съдържа 10 песни, написани от вокалиста Джош Тод, китариста Стиви Д и продуцента Марти Фредериксен.

Както предишните им албуми Vol. 10 и Hellbound, новият запис е направен в студиото Sienna Studios в Нешвил.

Групата вече представи и видеоклип към заглавната песен "Roar Like Thunder". Клипът е заснет в Лос Анджелис под режисурата на Том Флин и може да бъде гледан чрез плейъра по-долу:

"Roar Like Thunder" съдържание:

1. Roar Like Thunder

2. When The Sun Goes Down

3. Come On

4. Talking Bout Sex

5. Blackout

6. I Go Boom

7. Set It Free

8. Hello Goodbye

9. Machine Gun

10. Let It Burn