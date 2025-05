Buckcherry представиха сингълa "Set It Free"

Групата Buckcherry пусна новия си сингъл "Set It Free", който е третият от предстоящия албум "Roar Like Thunder". Парчето беше придружено от официално лирик-видео, заснето в Лос Анджелис и режисирано от Том Флин. Преди това бяха публикувани видеоклипове и към предишните два сингъла – "Roar Like Thunder" и "Come On".

"Roar Like Thunder", чиято премиера е насрочена за 13 юни, е единадесетият студиен албум на групата. Записите са направени в Sienna Studios в Нашвил, под ръководството на продуцента Марти Фредериксен, който е работил с изпълнители като Aerosmith, Def Leppard, Jonny Lang и Sheryl Crow.