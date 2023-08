Алис Купър сподели текстово видео към сингъл "Welcome To The Show"

Алис Купър сподели официално текстово видео към новия си сингъл "Welcome To The Show", който ще влезе в предстоящия му нов албум "Road"

„В миналото шоуто беше оценявано преди музиката“, споделя Алис. „Имахме хитови албуми, но винаги ставаше въпрос за това, което правим на сцената. За „Road“ исках групата да участва в основата на всички песни. Виждам тези момчета само когато сме на път. Така че исках да бъдат толкова стегнати, колкото са за шоуто, но върху изцяло нов материал. Това направихме за този запис. Когато имате толкова добра група, аз вярвам в това, че трябва да я покажете и това е моят начин да го направя."

Албумът "Road" ще излезе на 25 август и ще съдържа 13 парчета продуцирани от дългогодишния сътрудник на Алис Купър Боб Езрин. Купър пише и записва албума с останалите членове на бандата си Райън Рокси, Чък Гарик, Томи Хенриксън, Глен Собел и Нита Щраус.