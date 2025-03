Айзък Карпентър е новият барабанист на Guns N'Roses

Ден след като научихме за приятелската раздяла на Guns N'Roses с дългогодишния им барабанист Франк Ферер. Рок легендите обявиха кой заема неговото място. Това е Айзък Карпентър, познат с работата си с групи като Awolnation, A Perfect Circle и групата на Дъг Маккагън Loaded. Карпентър е музикант с впечатляващ опит и стил, който съчетава мощ, техничност и невероятно чувство за ритъм.

Той ще се присъедини към Guns N'Roses за предстоящото им турне "Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things", което стартира на 1 май в Южна Корея и ще премине през Близкия изток и Европа, завършвайки на 31 юли в Германия. А на 21 юли очакваме в София на стадион Васил Левски.