AFI обявиха нов албум и споделиха сингъла "Behind The Clock"

Американската алтернативна рок група AFI ще издаде своя дванадесети студиен албум, озаглавен "Silver Bleeds The Black Sun…", на 3 октомври чрез Run For Cover Records. Проектът поставя началото на нова ера за групата и ще включва водещия сингъл "Behind The Clock", който вече излезе с видеоклип, режисиран от Гилбърт Трехо.

Вокалистът Дейви Хавок сподели, че работата с Трехо е била вдъхновяваща и определя видеото като визуално отражение на същността на песента. Самият режисьор коментира, че видеото цели да създаде усещане, сякаш „гледаш нещо, което не би трябвало да виждаш“ — съответстващо на интимността в текстовете на Хавок.

С новия албум AFI продължават традицията да променят звученето си. От създаването си в началото на 90-те, бандата премина през хардкор, мрачен пънк, алтърнатив рок и електро влияния, без никога да се задържа в една стилистика твърде дълго.

"Silver Bleeds The Black Sun…" съдържание:

1. The Bird Of Prey

2. Behind The Clock

3. Holy Visions

4. Blasphemy & Excess

5. Spear Of Truth

6. Ash Speck In A Green Eye

7. VOIDWARD, I BEND BACK

8. Marguerite

9. A World Unmade

10. Noneunderground