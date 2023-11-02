Въведете търсената дума и натиснете Enter
преди 1 мин.
No Sleep Till Brooklyn
Beastie Boys
сега
Shine On Me
Dan Auerbach
10
Pop-out player
Woman in love
Liz McClarnoan

AFI обявиха нов албум и споделиха сингъла "Behind The Clock"

Публикувано на 06 Август 2025
AFI обявиха нов албум и споделиха сингъла

Американската алтернативна рок група AFI ще издаде своя дванадесети студиен албум, озаглавен "Silver Bleeds The Black Sun…", на 3 октомври чрез Run For Cover Records. Проектът поставя началото на нова ера за групата и ще включва водещия сингъл "Behind The Clock", който вече излезе с видеоклип, режисиран от Гилбърт Трехо.

Вокалистът Дейви Хавок сподели, че работата с Трехо е била вдъхновяваща и определя видеото като визуално отражение на същността на песента. Самият режисьор коментира, че видеото цели да създаде усещане, сякаш „гледаш нещо, което не би трябвало да виждаш“ — съответстващо на интимността в текстовете на Хавок.

С новия албум AFI продължават традицията да променят звученето си. От създаването си в началото на 90-те, бандата премина през хардкор, мрачен пънк, алтърнатив рок и електро влияния, без никога да се задържа в една стилистика твърде дълго.

"Silver Bleeds The Black Sun…" съдържание:

1. The Bird Of Prey
2. Behind The Clock
3. Holy Visions
4. Blasphemy & Excess
5. Spear Of Truth
6. Ash Speck In A Green Eye
7. VOIDWARD, I BEND BACK
8. Marguerite
9. A World Unmade
10. Noneunderground

Ключови думи: