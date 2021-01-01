Тwenty Оne Pilots с нова песен и видеоклип "Drum Show"

Тwenty Оne Pilots пуснаха нова песен и видеоклип "Drum Show". След юнския сингъл "The Contract", това е вторият поглед към осмия албум на дуото, озаглавен "Breach". Името на песента казва достатъчно – Джош Дън не просто блести зад барабаните, а за първи път застава и зад микрофона, заедно с Тайлър Джоузеф.

През уикенда Тайлър сподели в социалните мрежи: „Толкова съм развълнуван да чуете този албум. Breach ми изпи всичко, което имах, но едва когато музиката стигне до вас, тя придобива смисъл. Феновете на тази група ми дават цел и удовлетворение. Благодаря ви.“

Освен това стана ясно, че този път няма да има класическо световно турне. За момента са обявени само североамерикански дати през есента и „може би няколко фестивала догодина“. „За пръв път в кариерата си не знаем кога ще тръгнем отново на турне“, признава фронтменът.

Докато чакаме повече новини около "Breach", можем да се потопим в енергията на "Drum Show".