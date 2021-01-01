Три дни под открито небе – TRAP FEST и MOGA FEST на една сцена в Панчарево

От 21 до 23 август 2025 г. в село Кокаляне, район Панчарево, ще се състои TRAP FEST x MOGA FEST – Панчарево Open Air 2025. Фестивалът ще предложи три дни с богата музикална и дневна програма, входът е свободен, а мястото се намира на 20 минути от центъра на София.

На основната сцена участие ще вземат млади и утвърдени изпълнители:

21 август: Plasm, Nonsense, Захар, NEX, Mizeriq, Jambure, Оги 23

22 август: Deity, Phantom, Код Буря, Grunt, LSD

23 август: Drifting Justice, Ecstasy Sindeed, Junkebox, Taven Smoke, Poetsky

Всяка вечер ще приключва с отворена акустична сцена и джем сесии в къмпинг зоната.

Дневната програма включва разнообразни занимания – арт работилници, велообиколка, походи до забележителности, фото конкурс, настолни и аркадни игри, стрелба с лък, прожекции под звездите, както и общ казан с храна за всички посетители.