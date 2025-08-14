Total Metal Open Air II e тази седмица

От 14 до 17 август 2025 г. в село Опанец ще се проведе второто издание на летния фестивал Total Metal Open Air. В рамките на четири дни на сцената ще се изявят 22 групи от различни държави.

Сред хедлайнерите са американският музикант Адам Бомб, който е свирил с група Kiss, вокалистката на King Diamond Хел Пайър с новата си група WEB и българският китарист Ники Атанасов с проекта 40 Day. Програмата включва също блек метъл банди от Гърция и Испания, както и трибют изпълнения в чест на Ози Озбърн.

Сценичната продукция ще бъде допълнена от специални ефекти като огнени оръдия, падащ самолет и залпове.

Вижте пълната програма по дни и часове:

Място: Къмпинг ЯПАРА, с. Опанец, област Плевен

Дати: 14–17 август 2025 г.