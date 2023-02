Том Джоунс идва в София на 19 юни

Легендарният Том Джоунс се връща в България за концерт в София на 19 юни в Зала 1 на НДК. Събитието организирано от Fest Team и Live Nation е част от световното турне на Том Джоунс "Ages and Stages".

Със забележителната си кариера, продължаваща повече от шест десетилетия, Сър Том Джоунс продължава да радва публиката по цял свят.

Въпреки че е добре познат с хитове като “Sex Bomb”, “Delilah”, “Mama Told Me Not to Come”, “Green, Green Grass of Home”, които се знаят наизуст от няколко поколения меломани, той е преди всичко разнообразен изпълнител с истинска ритъм енд блус душа и есмятан за един от най-великите певци на всички времена, продал над 100 милиона плочи и получил множество награди.

Кариерата му е изпълнена с многобройни отличия и признания, включително ценното рицарско звание от кралица Елизабет II през 2006 г. „сър“, множество награди BRIT, награда Silver Clef, престижната награда на Music Industry Trusts и награда Hitmaker от Залата на славата на авторите на песни в САЩ. Том Джоунс участва и във филмови продукции – като „Mars Attacks“ на Тим Бъртън и „Playhouse Presents: King of The Teds“ за Sky Arts. Наред с турнетата и новите записи, Джоунс продължава да бъде и активен играч в индустрията като дългогодишен треньор на The Voice UK и като ценен участник в различни събития и предавания като 25-ата годишнина на MusiCares и наградите Грами, както и много други за благотворителни каузи. Автобиография му „Over The Top And Back“ е абсолютен бестселър, а издаденият през 2021 г. албум „Surrounded By Time“ го направи най-възрастния певец, заемащ място Номер 1 в класацията за официални албуми на Обединеното кралство с албум с нов материал, изпреварвайки Боб Дилън.

Сър Том Джоунс стои стабилно на историческо място с музиката си в България и по света като един от най-успешните артисти на всички времена, преминавайки през музикални епохи и жанрове, пресичайки класовите разделения и привличайки всички полове и възрасти и почитателите му в у нас ще имат още една възможност да станат част от спектакъла на уелската легенда.

Билетите за концерта на Сър Том Джоунс влизат в продажба от 23 февруари, 12:00 и са на цени от 99 до 180 лв. в мрежата на Ticketstation.