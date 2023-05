The Winery Dogs споделиха видеоклип към песента "Breakthrough". Парчето е част от актуалния албум на бандата "III", който излезе през февруари.

По-рано групата на Ричи Коцен, Били Шиън и Майк Портной представи видеоклип към "Mad World" и "Xanadu" от същата тава.

"Искахме да издадем трети видеоклип от албума и честно казано, не беше лесно да вземем решение,” заявява Коцен. „Избрахме „Breakthrough“, защото тя вече е в концертния ни сетлист и е песен, за която сме говорили с феновете по време на meet& greet сесии. Особено текстът и сюжетната линия, „Because we're who we are, we'll never be what we were", изглежда, че резонира с хората."

Видеоклипът заснет от Висенте Кородеро можете да видите по-долу: