Въведете търсената дума и натиснете Enter
следва
Shine On Me
Dan Auerbach
10
Pop-out player
Woman in love
Liz McClarnoan

The Violent Hour представиха видеоклип към новата песен „Sex And Cigarettes“

Публикувано на 17 Ноември 2025
The Violent Hour представиха видеоклип към новата песен „Sex And Cigarettes“
Снимка: facebook.com/The Violent Hour

The Violent Hour – новата група, водена от бившата вокалистка на Butcher Babies Карла Харви – представи официалния видеоклип към песента „Sex And Cigarettes“.

„Sex And Cigarettes“ е третото видео от едноименното дебютно EP на бандата, след клиповете към „Sick Ones“ и „Hell Or Hollywood“.

В състава на The Violent Hour, заедно с Харви, влизат Киана Де Леон (водеща китара), Али Кей (ритъм китара), Джуел Стийл (бас) и Саша Де Леон (барабани). Киана и Саша вече са работили заедно в трибют проекта на Pantera – Far Beyond Hostile, както и в кавър групата Vixen Vendetta.

Карла Харви разкрива, че „Sex And Cigarettes“ е първата песен, написана за EP-то:
„Парчето е забавно, дръзко и е като бързо любовно писмо към хаоса и химията“, споделя тя. За видеото Харви сама е написала концепцията, избрала е повечето локации – от Circus Liquor до известния Mustang Motel в Лос Анджелис – и е намерила емблематичния червен кабриолет, който се появява в кадрите.

„Исках клипът да улови енергията и спонтанността между нас като група – като съвременен, леко сюрреалистичен пътен филм, който превръща едно обикновено пътуване към концерт в пълна лудория“, допълва тя. „Поверих реализацията на режисьора Нейтън Моури, който освен кинематографист е и кечист – и знаех, че ще се справи перфектно със сцената, която си представях за финала. Крайният резултат е точно това, което исках – суров, чувствен и малко безумен… точно като песента.“

Едноименното EP „The Violent Hour“ излезе през юли чрез Megaforce Records. Всички текстове са написани от Харви, която изпълнява и вокалите. Музиката и инструментите са дело на съпруга ѝ – барабаниста на Anthrax и Pantera, Чарли Бенанте. В песента „Sick Ones“ участва китаристът на Motley Crue – John 5, а „Hell Or Hollywood“ включва гостуване на Зак Уайлд.

Ключови думи: