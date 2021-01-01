The Violent Hour представиха видеоклип към новата песен „Sex And Cigarettes“

The Violent Hour – новата група, водена от бившата вокалистка на Butcher Babies Карла Харви – представи официалния видеоклип към песента „Sex And Cigarettes“.

„Sex And Cigarettes“ е третото видео от едноименното дебютно EP на бандата, след клиповете към „Sick Ones“ и „Hell Or Hollywood“.

В състава на The Violent Hour, заедно с Харви, влизат Киана Де Леон (водеща китара), Али Кей (ритъм китара), Джуел Стийл (бас) и Саша Де Леон (барабани). Киана и Саша вече са работили заедно в трибют проекта на Pantera – Far Beyond Hostile, както и в кавър групата Vixen Vendetta.

Карла Харви разкрива, че „Sex And Cigarettes“ е първата песен, написана за EP-то:

„Парчето е забавно, дръзко и е като бързо любовно писмо към хаоса и химията“, споделя тя. За видеото Харви сама е написала концепцията, избрала е повечето локации – от Circus Liquor до известния Mustang Motel в Лос Анджелис – и е намерила емблематичния червен кабриолет, който се появява в кадрите.

„Исках клипът да улови енергията и спонтанността между нас като група – като съвременен, леко сюрреалистичен пътен филм, който превръща едно обикновено пътуване към концерт в пълна лудория“, допълва тя. „Поверих реализацията на режисьора Нейтън Моури, който освен кинематографист е и кечист – и знаех, че ще се справи перфектно със сцената, която си представях за финала. Крайният резултат е точно това, което исках – суров, чувствен и малко безумен… точно като песента.“

Едноименното EP „The Violent Hour“ излезе през юли чрез Megaforce Records. Всички текстове са написани от Харви, която изпълнява и вокалите. Музиката и инструментите са дело на съпруга ѝ – барабаниста на Anthrax и Pantera, Чарли Бенанте. В песента „Sick Ones“ участва китаристът на Motley Crue – John 5, а „Hell Or Hollywood“ включва гостуване на Зак Уайлд.