The Offsping с нов видеоклип „Come To Brazil“

Калифорнийската пънк рок група The Offsping зарадва феновете си премиерата на официалния видеоклип към сингъла „Come To Brazil“, режисиран от Circus Head.

Песента е част от албума „Supercharged“, който излезе през октомври миналата година чрез Concord Records и е продуцирана от легендарния Боб Рок (работил с METALLICA, MÖTLEY CRÜE, AEROSMITH).

„Всеки път, когато обявим турне, получаваме вълна от коментари от нашите фенове в Бразилия с едно искане – ‘Come to Brazil!’. Обожаваме това! Бразилия е невероятно място – с ентусиазъм, страст и уникална енергия на концертите! Надявам се бразилските фенове наистина да припознаят тази песен като своя“, споделя вокалистът Брайън „Декстър“ Холанд.

„Come To Brazil“ започва с типично мощно интро с тежки китари и завършва с емблематичното футболно скандиране „Olé, Olé, Olé, Olé“.

Сингълът следва успеха на „Make It All Right“, който оглави не само Alternative Airplay и Active Rock класациите на Mediabase, но и Billboard Rock and Alternative Airplay.