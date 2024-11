The Cure издадоха албума "Songs Of A Lost World"

The Cure издадоха дългоочаквания си нов албум "Songs Of A Lost World" днес. 16 години след предишното им студийно издание.

Тhe Cure отдавна подготвяха почвата за "Songs of a Lost World". Още през 2022 г. фронтменът Робърт Смит разкри пред NME името на новия албум, без да споделя песните от него. Групата тръгна на турнето „Shows of a Lost World“ през 2022-2023 г.

По време на турнето, The Cure представиха няколко нови песни, които намират място в албума, като „Alone“, „Endsong“, „And Nothing Is Forever“ и „I Can Never Say Goodbye“. Последните две парчета бяха включени и в специалния 12-инчов екологичен винил Novembre – Live in France 2022.

Всички песни са написани от Робърт Смит, който е и продуцент на албума заедно с Пол Коркет. Това е първият им албум с китариста Рийвс Гейбрълс и бележи завръщането на клавириста Роджър О’Донъл, който отново се присъедини към групата през 2011 г.

Въпреки, че "Songs of a Lost World" вече е факт, Смит е решен да завърши и втори албум на The Cure. „Трябва да довърша втория албум,“ казва той в интервю наскоро. „Първоначално мислехме да участваме в летни фестивали догодина, но преди няколко седмици реших, че няма да правим нищо през лятото. Следващият път, когато ще излезем на сцена, ще е през есента.“

Групата планира да бъде активна до 50-годишнината си през 2029 г. „Ще съм на 70 през 2029 г., което е и 50-годишнината от първия албум на The Cure "Three Imaginary Boys" казва Смит. „Ако стигна дотогава, това ще е финалът. А дотогава бих искал да продължим да правим концерти.“