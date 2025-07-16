The A.X.E. Project споделиха нов сингъл "Inter Astra"

Българската група The A.X.E. Project представи втория сингъл от албума “IV” – композицията “Inter Astra”.

Парчето, вдъхновено от научнофантастична тематика, излиза с текстово видео, в което участват и двама от гост-вокалистите в продукцията. Това са Стоян Пенсов (Enthronement, Wet Senior Project), вече познат на публиката от колаборация в албума "Future.Imperfect" (2020), както и Пламена Челаврова (Lake of Flames), за която това е първо участие в проект на групата.

Видеото е дело на Георги Георгиев, който заедно с Цвети Кирилова завършва вокалното партньорство в песента.

Албумът “IV” ще бъде издаден на 31 октомври чрез Art Gates Records. До премиерата The A.X.E. Project подготвят още изненади за своите почитатели.