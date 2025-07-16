Въведете търсената дума и натиснете Enter
преди 1 мин.
No Sleep Till Brooklyn
Beastie Boys
сега
Shine On Me
Dan Auerbach
10
Pop-out player
Woman in love
Liz McClarnoan

The A.X.E. Project споделиха нов сингъл "Inter Astra"

Публикувано на 19 Септември 2025
The A.X.E. Project споделиха нов сингъл

Българската група The A.X.E. Project представи втория сингъл от албума “IV” – композицията “Inter Astra”.

Парчето, вдъхновено от научнофантастична тематика, излиза с текстово видео, в което участват и двама от гост-вокалистите в продукцията. Това са Стоян Пенсов (Enthronement, Wet Senior Project), вече познат на публиката от колаборация в албума "Future.Imperfect" (2020), както и Пламена Челаврова (Lake of Flames), за която това е първо участие в проект на групата.

Видеото е дело на Георги Георгиев, който заедно с Цвети Кирилова завършва вокалното партньорство в песента.

Албумът “IV” ще бъде издаден на 31 октомври чрез Art Gates Records. До премиерата The A.X.E. Project подготвят още изненади за своите почитатели.

Ключови думи: