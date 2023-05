Stop the Schizo споделиха нов сингъл "Come, Existential Dread"

Stop the Schizo издадоха дългоочаквания им нов сингъл "Come, Existential Dread". Песента описва вечното закъснение на индивида за всички житейски събития, случващи се около него, както и засипването му с множество разнородни обстоятелства и неспособността му да се справи със ситуацията:

“Come, existential dread, neutralize, override

this criminal neglect of the heart and the mind”

През последните две години, групата експериментира с комплексни комбинации между синтезаторни и китарни звуци, достигайки до идеалния баланс, който може да бъде чут в момента. Сингълът е пример за еволюцията на бандата както звуково, така и стилово.

"Come, Existential Dread" е първата песен от предстоящия албум на Stop the Schizo, който ще звучи по-различно от всякога и със сигурност ще ви накара да танцувате. Насладете се и на лирик видео-то на песента,

което, типично за темперамента и непредсказуемостта на групата, в случая е final-credits-video-MVC-nostalgy.