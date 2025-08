Stillbirth с нов албум „Survival Protocol“ на 31 октомври

Немската brutal surf-death-party метъл банда Stillbirth обяви нов албум – „Survival Protocol“, който ще излезе на 31 октомври чрез лейбъла Reigning Phoenix Music. Това е концептуално продължение на "Homo Deus" (2023) и завършек на постапокалиптичната история, започнала в "Annihilation Of Mankind".

Сюжетът проследява борбата на оцелели хора след ядрен апокалипсис, които търсят нова планета за живот. Албумът включва песни, вдъхновени от битки с извънземни същества и борба за оцеляване.

Първият сингъл, “Baptized In Blood”, вече е наличен и улавя характерната “парти на ръба на апокалипсиса” енергия на Stillbirth. Гарантираме ви абсолютна лудост пренесена успешно в студиен запис.

Чуйте “Baptized In Blood” тук:

„Survival Protocol“ съдържание:

1. Existence Erased

2. Trapped In Darkness

3. Throne Of Bones

4. Apex Predator

5. Baptized In Blood

6. Cult Of The Green

7. Sacrificial Slaughter

8. The Survival Protocol

9. Kill To Rule