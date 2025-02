Stereophonics обявиха нов албум. Чуйте първия сингъл

Stereophonics ще издадат новия си албум "Make 'em Laugh, Make 'em Cry, Make 'em Wait" на 25 април. Това ще бъде тринадесети студиен албум на групата и наследник на "Ооchya!." от 2022 г.

С новината групата сподели и първия сингъл "There's Always Gonna Be Something"

Фронтменът Кели Джоунс определи песента като "безпокойство породено от несигурността, която не можем да приемем. Това е присъщо на всеки от нас." Той разказва още е обложката е вдъхновена от картина на Луис Буржоа, която е видял в Ню Йорк. "За нея изкуството беше терапия за душата, начин да се справиш с трудните емоции. Първо ме привлече как беше написано, после самата простота на думите върху розовата плочка. Тогава и аз реших да изпробвам да напиша заглавието си, вдъхновен от преподавателя ми по изкуство от преди три десетилетия. И се получи! Хареса ми тази розова простота. Така се роди розовият албум."

Тази пролет Stereophonics тръгват на първото си турне от три години, както беше обявено по-рано. Северноамериканският етап започва на 21 март в Монреал и включва участия в Ню Йорк, Чикаго, Сиатъл, Лос Анджелис и много други. Групата ще свири и във Великобритания и Ирландия и ще бъде хедлайнер на фестивала Isle of Wight на 21 юни.

Make ‘em Laugh, Make ‘em Cry, Make ‘em Wait съдържание:

1. Make It On Your Own

2. There’s Always Gonna Be Something

3. Seems Like You Don’t Know Me

4. Colours Of October

5. Eyes Too Big For My Belly

6. Mary Is A Singer

7. Backroom Boys

8. Feeling Of Falling We Crave