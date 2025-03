Skunk Anansie обявиха първи студиен албум от девет години насам, "The Painful Truth"

Лондонската рок група Skunk Anansie обяви дългоочаквания си седми студиен албум "The Painful Truth", който ще излезе на 23 май чрез FLG Records.

Това е първият им албум от девет години насам, след "Anarchytecture" от 2016 г. Групата отбеляза новината с издаването на новия сингъл "Cheers".

Вокалистката Skin споделя с ентусиазъм: "Не ме интересува, че бяхме големи през 90-те. Творчески това е без значение, защото в моята рок библия първата заповед гласи: 'Ако почиваш на лаврите си, ще повехнеш и ще умреш артистично, музикално, психически. И след това финансово.'"

За новия проект групата се е обединила с продуцента Дейвид Сайтек от TV On The Radio, търсейки свеж и прогресивен звук. Skin не крие вълнението си, заявявайки, че това е "искрено вярвам, най-великият ни албум досега"

Новия сингъл "Cheers", можете да чуете, чрез плейъра по-долу. През януари Skunk Anansie сподели сингъла "An Artist Is An Artist", който също ще влезе в предстоящия албум.



"The Painful Truth" съдържание:

1. An Artist Is An Artist

2. This Is Not Your Life

3. Shame

4. Lost And Found

5. Cheers

6. Shoulda Been You

7. Animal

8. Fell In Love With A Girl

9. My Greatest Moment

10. Meltdown