Шоуто Led Zeppelin Symphonic идва в София на 25 април 2024

Грандиозният симфоничен рок спектакъл се завръща в България. Ако сте пропуснали впечатляващия концерт миналата година, сега имате възможостта да поправите тази грешка, защото LED ZEPPELIN SYMPHONIC ще огласи мощно Зала 1 на НДК в София на 25 април 2024 г.

Шоуто "Led Zeppelin Symphonic" ще представи най-великите хитове на Led Zeppelin с интересни, оригинални аранжименти, сред които "Whole Lotta Love", "Kashmir", "Black Dog", "Dazed & Confused", "Rock & Roll" и, разбира се, "Stairway To Heaven".

Своеобразното музикално пътешествие събира елитни музиканти (5-членна рок група и трима соловокалисти) от лондонския Уест Енд, плюс пълната мощ на филхармоничен оркестър. На пулта отново ще е прочутият диригент Ричард Сидуел, работил с едни от най-големите имена на световната музикална сцена, като Сара Брайтман и много други. Най-ценното е, че шоуто е запазило и тримата си водещи вокалисти, всеки от които има и собствена кариера, и албуми, но е избрал още веднъж да отдаде почит на великаните Zeppelin.

Питър Елдридж (той вече ни изуми с пеенето си в шоуто Queen Symphonic), който е и фронтмен на прочутата далеч отвъд Обединеното кралство трибют група Hats Off To Led Zeppelin. Дългокосият, татуиран Елдридж е абсолютна рок звезда, но пее и на театрална сцена, а през 2013 бандата му печели конкурса UK National Tribute Awards и е единствената трибют група в Англия, спонсорирана от гиганта Marshall. Питър е суперексперт и тотално отдаден фен на музиката на Zeppelin, лично се познава с Плант и Пейдж, и наистина предлага на феновете магическо изживяване, което позволява да се докоснеш до музиката на Led Zeppelin по уникален начин.

Джеси Смит - невероятен рок вокалист и фронтмен, и като обхват, и като сценично излъчване, Джеси е от младата вълна таланти на изключително конкурентната лондонска сцена. Той бързо спечели признание и изгради име и собствена кариера (дебютният му албум излезе през 2022), като има и впечатляващ списък от колаборации и колективни проекти. Изумителният му глас и присъствие блестят в шоута като Led Zeppelin Symphonic, The Classic Rock Show, в групите Thriller Live и Strictly Come Dancing. Джеси е излизал на огромни сцени като Wembley Arena, The London Palladium, Olympic Stadium Münich и много други. Да го видиш и чуеш на живо, изпълнявайки великите парчета на Led Zeppelin, е паметно изживяване за всеки истински рок фен.

Моли Мериът - дамата между двамата лъвове зад микрофона не отстъпва и крачка назад! Родена и израсла с света на големия рок, дъщеря на легендата Стив Мериът (Humble Pie, Small Faces), Моли още от 15-годишна пее в демозаписи на Oasis, поканена лично от Лиъм Галахър. Пяла е с имена като Рони Ууд, Марк Нопфлър, Джеф Бек, както и със самия Робърт Плант! Пее и в реюниъна на The Faces с Род Стюърт през 2015. Работи с Питър Фрамптън, дебютният ѝ албум Truth Is A Wolf влиза в Топ-10 на британската блус класация, а през 2022 г. излезе и вторият ѝ албум. Наистина забележителна рок певица!

Билети за Led Zeppelin Symphonic могат да бъдат закупени в мрежата на Bilet.bg.

* Деца до 7 год. възраст влизат без билет и с придружител, но не могат да ползват отделно седящо място.