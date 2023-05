Sevi и Red Roll ще подгряват Hollywood Vampires

Днес станаха ясни и групите, които са одобрени от мениджмънта на Hollywood Vampires и ще се качат на сцената преди Джони Деп и Алис Купър на 12 юни в София. Това са българите Sevi и италианците Red Roll.

Вратите за концерта ще отворят още в 18:00 часа. В 18:30 на сцената ще се качат Red Roll, в 19:30 Sevi, а Hollywood Vampires се очакват в 21:00 часа.

Sevi са утвърдени като една от най-успешните рок групи в България. Бандата е била част от програмата на най-големите фестивали в страната и в последните няколко години отправя сериозна заявка към европейската сцена. В тяхната дискография се открояват съвместни проекти със световни артисти като Джони Джоели, Томас Викстрьом, Йен Махура, Лука Принчиота. Групата работи върху четвъртия си албум.

Red Roll са създадени през 2018 година от четирима музиканти, Passo, Leo, Cesi и Jonny. Първото им EP излиза през ноември 2019 г. с 6 оригинални песни. Сингълът "Call Me Mad" има бърз успех, достигайки до финал в различни конкурси. През януари 2022 г. те започват да записват новия си албум "Another Way Of Silence", a първият сингъл "Messiah" излезе само преди дни на 27 май.

Алис Купър, Джо Пери и Джони Деп създават Hollywood Vampires в памет на рок звездите, починали през 70-те години. Като традиция техният сетлист включва едни от най-големите хитове на легенди като The Who, Led Zeppelin, David Bowie и Motörhead. Пред феновете си супергрупата ще изпълни и собствен репертоар от последния им студиен албум “Rise” (2019), който включва синглите "Heroes", "The Boogieman Surprise" и "Who’s Laughing Now”.