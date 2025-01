Дамската рок група Second To None сподели видеоклип към новия си сингъл "Няма да те забравя"

Песента е на български и е подкрепена от провокативно old school видео, което отново е реализирано от Eclipse Vision (Жулиян Христов и Момчил Жокер Ренчев (Joker Flow)).

"Няма да те забравя" е записана в "Студио Две" във Варна, където групата успешно работи с Детелин Йосифов (Фанданго).