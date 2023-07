Сакис Толис от Rotting Christ с първи солов концерт у нас

Лидерът на гръцките блек метъли Rotting Christ ще представи дебютния си солов албум "Among the fires of Hell" в клуб „Mixtape 5“ на 18 ноември

Името на Сакис Толис е добре известно и обичано сред феновете на епичния и мелодичен блек метъл у нас. Неведнъж сме гледали предвожданите от него метъл гиганти Rotting Christ в България. На 18 ноември в клуб Mixtape 5 обаче ще се срещнем със Сакис така, както никога не сме го виждали досега – като лидер на соловия му проект.

Специален гост на събитието ще бъдат гръцките дуум/готик дет метъл майстори On Thorns I Lay, за които това ще бъде първо гостуване в България.

Албумът "Among the fires of Hell" излезе през март миналата година и спечели адмирации на фенове и критика. Писан и записан изцяло от Сакис по време на локдауните отпреди 2 години, албумът е подарък към феновете на Rotting Christ, които обичат готик и дарк метъл ориентираните издания на бандата, но с колосалния саунд на последните им албуми. Сакис Толис свири на всички инструменти, пее и продуцира сам албума, а тази есен ще изведе песните от него на първото си турне под флага на SAKIS TOLIS. Разбира се, България е задължителна спирка от него.

On Thorns I Lay са сред първата вълна метъл банди в Гърция, които съчетават дуум и дет метъл с ранните си записи, включвайки и готик мелодии и меланхолия в по-късните си албуми. Групата е създадена през 1993 и има вече девет албума зад гърба си.

Билети за концерта на Sakis Tolis и On Thorns I Lay можете да намерите в мрежите на Eventim.bg и Bilet.bg в цялата страна. Електронната им версия не е необходимо да бъде отпечатана, а може да бъде сканирана директно от телефон.

До 24 юли, включително, билетите ще са на цена от 35 лева. След това и до деня на концерта ще е 40 лева, а в деня и на място в клуба 45 лв.

Деца до 7 години влизат без билет, но с придружител и декларация от клуба.