Рони Ромеро ще издаде нов албум с авторска музика

Вокалистът Рони Ромеро(Rainbow, Lords of Black, Intelligent Music Project) обяви, че ще издаде трети самостоятелн албум тази есен. Този път творбата ще е изцяло с авторска музика. "Too Many Lies, Too Many Masters" ще излезе на 15 септември чрез Frontiers Music Srl.

По-долу можете да гледате видеоклип към първия сингъл от предстоящата творба "Castaway On The Moon".

В "Too Many Lies, Too Many Masters" Ромеро за пръв път участва на 100% в писането на музиката. В композирането участват още барабаниста Andy C. и китариста Хосе Рубио.

През 2023 и 2023 година вокалистът издаде албумите "Raised On Radio" и Raised On Heavy Radio" с кавъри на песни, които през годините са му помогнали да оформи своя стил на пеене.

"Too Many Lies, Too Many Masters" съдържание:

1. Castaway On The Moon

2. Mountain Of Light

3. I've Been Losing You

4. Too Many Lies, Too Many Masters

5. Girl, Don't Listen To The Radio

6. Crossroad

7. Not Just A Nightmare

8. A Distant Shore

9. Chased By Shadows

10. Vengeance