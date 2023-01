Рони Ромеро издаде втори албум с кавъри "Raised On Heavy Radio"

Вокалистът Рони Ромеро(Rainbow, Lords of Black, Intelligent Music Project) издаде втори албум с кавъри. "Raised On Heavy Radio" излиза днес на музикалните пазари. Албумът е продължение на излезлият през април 2022 година диск "Raised On Radio".

В новата творба Ромеро отдава почит на легендарни метъл изпълнители и групи като Ози Озбърн, Judas Priest, Metallica, Black Sabbath, Accept, Manowar и др.

В проекта участват музикантите: Хосе Рубио (китара), Хави Гарсия (бас), Andy-C (барабани), и Алесандро Дел Векио (клавир), както и звездна селекция от гост музиканти, сред които Гъс Джи, Крис Кафъри, Алфредо Алонсо и др.



"Raised On Radio" съдържание:

1. The Battle Rages On (Deep Purple)

2. Metal Daze (Manowar)

3. Turbo Lover (feat. Nozomu Wakai) (Judas Priest)

4. Hallowed Be Thy Name (Iron Maiden)

5. Fast As A Shark (Accept)

6. No More Tears (feat. Gus G.) (Ozzy Osbourne)

7. The Shining (feat. Chris Caffery) (Black Sabbath)

8. A Light In The Black (Rainbow)

9. Kind Hearted Light (feat. Roland Grapow) (Masterplan)

10. You Don’t Remember, I’ll Never Forget (Yngwie Malmsteen)

11. The Four Horsemen (Metallica)

12. Turbo Lover (Alternate Solo Version) (Judas Priest) digital bonus track

Целия албум "Raised on Heavy Radio" можете да чуете тук: