Рок мюзикълът Rock Sensation – Договорът се завръща на българска сцена през 2026

Един от най-мащабните български рок спектакли – „Rock Sensation – Договорът“ – се завръща в София на 25 януари 2026 г., когато ще бъде представен в зала 1 на НДК. След това продукцията ще продължи своето европейско турне.

„Rock Sensation – Договорът“ включва повече от 60 легендарни рок хита, проследяващи развитието на жанра от 50-те години до днес. Сред тях ще прозвучат класики като „Maybellene“ на Chuck Berry, „Lucille“ на Little Richard, „A Little Less Conversation“ на Elvis Presley, „Come Together“ на The Beatles, „Voodoo Child“ на Jimi Hendrix, „Sympathy for the Devil“ на The Rolling Stones, „Highway to Hell“ на AC/DC, „Wonderwall“ на Oasis, „Enter Sandman“ на Metallica и „Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me“ на U2.

На сцената ще се изявят солисти на Националния музикален театър, заедно със специално сформирана рок група, в състав: Николай Воденичаров – Никеца, Джейми Рашид, Мария Анастасова, Мишо Шишков, Пепи Рангелов, Ивайло Звездомиров и Мартин Профиров.

В спектакъла участват още Илона Иванова, Александър Панайотов и Денис Бояджиев.

Сюжетът на мюзикъла отвежда публиката на пътешествие из златните години на рокендрола, преплитайки ги с легендата за музиканта, който сключва сделка с Дявола, за да получи своя гениален талант.

Режисьор и автор на спектакъла е Николай Йорданов, който споделя:

„Опитахме се да съберем най-добрите световни рок групи и песни, които всеки е чувал поне веднъж. Аранжиментите и живите изпълнения ще пренесат зрителите в друг свят.“

Проектът се продуцира от Националния музикален театър, а музикалната селекция е дело на радиоводещия Краси Москов, който е и консултант по сценария.