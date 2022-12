Роджър Уотърс издаде албума "The Lockdown Sessions"

Роджър Уотърс представя албума "The Lockdown Sessions" - колекция от песни, сътворени в студиото му между 2020 и 2021 година. В албумът е включено и парчето “Comfortably Numb 2022”, записано по време на американската част от турнето на изпълнителя "This Is Not A Drill".

"The Lockdown Sessions" е продуциран от Роджър Уотърс и Гас Зайферт, а в проекта участват Роджър Уотърс – вокали, китара и пиано; Гас Зайферт – бас, чело и вокали; Джоуи Уорънкър – барабани и перкусии; Дейв Килминстър – китара; Джонатан Уилсън – китара и вокали; Джон Керин – кийборд и вокали, Lucius (Джес Уолфи and Холи Лесиг) – вокали; Бо Костър – орган и Иън Ричи – саксофон.

Колекцията съдържа 5 основополагащи песни от времето на Уотърс с Pink Floyd, както и от неговата солова кариера – „Mother“ и „Vera“ от The Wall; “Two Suns In The Sunset” и “The Gunner’s Dream” от последния албум на изпълнителя с Pink Floyd, The Final Cut; и “The Bravery of Being Out Of Range” от неговия самостоятелен албум "Amused To Death". В допълнение, новата версия на Уотърс на емблематичната „Comfortably Numb“ е красивият завършек на "The Lockdown Sessions".

Визуализациите към парчетата от албума са продуцирани и режисирани от Шон Евънс. Предстоящото турне на легендарния изпълнител "This Is Not A Drill" ще обиколи Европа през 2023 г. с 41 дати в 13 страни, започвайки в Лисабон на 17 март 2023 г. в Altice Arena.