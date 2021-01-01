Ричард Мантарлиев: „Музиката трябва да има груув – тогава звучи“

В предаването „Soundcheck“ по Z-Rock ни гостува един от най-интересните гласове и китаристи на новата българска рок сцена – Ричард Мантарлиев, основател и фронтмен на групата Richard Manta.

Само за няколко години формацията привлече вниманието с дебютния си албум „Rise Up“, а на 6 ноември в Sofia Live Club предстои първият им голям концерт в столицата – „First Strike – Live in Sofia“.

В разговора с Цвети Симеонова Stormy Ричард говори за пътя си в музиката, вдъхновенията и как се ражда звукът на Richard Manta.

„Пътят ми явно е бил предначертан – кръстен съм на Ричи Блекмор от Deep Purple. Първата ми китара ми купи баща ми, който беше музикант и най-големият ми критик“, споделя Ричард. Той започва да свири на класическа китара още на 11, а малко по-късно се отдава на електрическата. След години по сцените на Австрия и Германия изгражда собствен стил: „Основата ми е блусът, но независимо какво свириш – трябва да има груув. Има ли груув, значи звучи.“

Днес Richard Manta се определя като Groove Rock / Blues Rock банда, но Мантарлиев признава, че не се ограничава в жанрови рамки. „Никога не съм се фиксирал в един стил. Парчетата ми са цветни – има и лирични, и по-агресивни. Творецът не бива да се затваря стилово, затова и ние звучим толкова разнообразно.“ Именно тази енергия и свободата в изразяването са довели до формирането на групата, в която участват музиканти като Радослав Паунов, Жулиен Кутманов и Рад Юруков.

Албумът „Rise Up“ е дълбоко личен за Ричард и е посветен на неговия баща. „Той винаги беше зад мен, подкрепяше ме и следеше всяка нота. След като си отиде, записах по-голямата част от албума. Разбрах, че е дошъл моментът да го издам. Това беше и начин да му благодаря.“ В процеса на създаването на албума Ричард работи и с британския текстописец Фил Джаксън, познат от работата си с Massive Attack: „Запознахме се случайно в София. Между нас се получи чудесна симбиоза – той е блусар по душа, а му хареса начинът, по който пиша музика.“

Мантарлиев споделя и какво предстои на концерта в Sofia Live Club: „Ще представим целия дебютен албум ‘Rise Up’, ще има и нови песни, сред които "Broken Youth", както и парчета, които не влязоха в албума. На сцената с нас ще бъде изключителният Никола Алкарас на електрическо виолончело, а визуализациите са дело на Зарина Маринова. Най-накрая ще има нещо не само за слуха, но и за очите.“

Не пропускайте да чуете цялото интервю в прикачения аудиофайл.