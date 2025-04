Queen Sensation се завръщат в София – интервю със Серж Симик

Музикантът и мениджър на Queen Sensation Серж Симик разказва за вдъхновението си, работата с рок величия и бъдещето на жанра

Серж Симик е талантлив китарист, музикален продуцент и мениджър на една от най-добрите трибют групи в света – Queen Sensation. В интервю за bTV Radio Group той разказа за създаването на групата, впечатляващата си кариера и работата с рок легенди като Били Гибънс (ZZ Top), Стив Вай и Глен Хюз (Deep Purple).

Симик споделя как е попаднал в света на големите звезди и какво е усещането да свириш на една сцена с рок икони. Той коментира и състоянието на съвременната рок сцена, като подчертава, че жанрът все още има огромна публика, но спешно се нуждае от нови групи, които да внесат свежа енергия и иновативен подход.

Чуйте цялото интервю в аудиофайла на страницата.

Queen Sensation пристигат в България за грандиозен концерт на 7 април. Те обещават незабравимо шоу с нова сценография, мултимедия и неповторимата енергия на Queen.