Powerwolf с нов сингъл и видеоклип "No Prayer At Midnight"

Германската метъл банда Powerwolf сподели първи сингъл от предстоящия си нов албум "Interludium", който ще излезе на 7 април.

Песента се казва "No Prayer At Midnight" и по-долу можете да гледате официалния видеоклип към нея.

"Interludium" ще съдържа шест нови студийни парчета, както и сингъла "Sainted By the Storm", който групата представи на турнето си Wolfsnächte 2022. В съдържанието влиза и едно от най-напрегнатите парчета в историята на групата "My Will Be Done". Пълният списък с песни можете да намерите по-долу в новината.

Powerwolf подготвят няколко различни издания на албума "Иnterludium", като повечето от тях ще съдържат още една вълнуваща изненада: бонус албума "Communio Lupatum II", където единадесет приятелски групи като Eisbrecher, Electric Callboy, Korpiklaani и Rage правят кавъри на някои от най-големите хитове в кариерата на Powerwolf. По-ограничените версии съдържат втория бонус албум "Interludium Orchestrale", съдържащ осем оркестрови версии на песните от албума.

"Interludium" съдържание:

1. Wolves Of War

2. Sainted By The Storm

3. No Prayer At Midnight

4. My Will Be Done

5. Altars On Fire

6. Wolfborn

7. Stronger Than The Sacrament

8. Living On A Nightmare

9. Midnight Madonna

10. Bête du Gévaudan

CD 2 "Communio Lupatum II" съдържание:

1. Werewolves Of Armenia (by Wind Rose)

2. Reverent Of Rats (by Mystic Prophecy)

3. Dancing With The Dead (by Annisokay)

4. Call Of The Wild (by Rage)

5. Venom Of Venus (by Ad Infinitum)

6. Sudenmorsian (Where The Wild Wolves Have Gone) (by Korpiklaani)

7. Stossgebet (by Eisbrecher)

8. Fire & Forgive (by Electric Callboy)

9. Armata Strigoi (by Warkings)

10. We Are The Wild (by Lord Of The Lost)

11. Night Of The Werewolves (by Unleash The Archers)

CD 3 "Interludium Orchestrale" съдържание:

1. Wolves Of War (orchestral version)

2. Sainted By The Storm (orchestral version)

3. No Prayer At Midnight (orchestral version)

4. My Will Be Done (orchestral version)

5. Altars On Fire (orchestral version)

6. Wolfborn (orchestral version)

7. Midnight Madonna (orchestral version)

8. Bête du Gévaudan (orchestral version)