Pearl Jam споделиха нов видеоклип към песента "Future Days"

Pearl Jam споделиха официален видеоклип към песента си "Future Days".

"Future Days" е част от десетия студиен албум на групата "Lightning Bolt" от 2013 година, а наскоро влезе и в саундтрака на втория сезон на сериала "Last Of Us" на HBO.

Освен това, Pearl Jam издадоха специално EP, озаглавено Pearl Jam Last of Us EP, вдъхновено от сериала и видеоиграта The Last Of Us. Дискът съдържа четири песни, сред които студийните версии на "Future Days" и "All Or None", както и "Future Days (Live from Ohana Festival)" и "Present Tense (Redux)", използвани в сериала.