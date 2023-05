Pain и Ensiferum с концерт в София на 31 октомври

Pain се завръщат у нас за концерт с Ensiferum на 31 октомври в столичния клуб Mixtape 5.

След шестгодишна пауза Pain тръгват на европейско турне, което като за начало ще премине през „само“ 17 държави и 33 града. Със сигурност липсата на ексцентричните шведи се е усетила и тази година, най – накрая, феновете имат възможността да изпитат за пореден път експлозивната им енергия.

„Започваме ново дълго пътуване с турнето „I AM“ и не може да бъдем по-развълнувани!“, казва Петер Тегтгрен.

„Най-накрая ще пусна някои нови песни преди началото на тура и нямам търпение заедно с PAIN да ги представим във всяко кътче на света. Така че АЗ СЪМ на турне (I AM on Tour)! С мен ли сте?"

Заедно с Петер Тегтгрен PAIN включва мощна група музиканти - сина му Себастиан Тегтгрен на барабани, Джонатан Олсон на бас и Себастиан Сваланд на китара.

Феновете могат да очакват енергично шоу, изпълнено с емблематични за PAIN парчета, като „Shut Your Mouth“, „Same Old Song“, „Call Me“ и най-актулния им към момента хит „Party in My Head“. И както Петер вече обеща, нещо свежо ще бъде добавено към сетлиста!

Но дотук добрите новини не свършват! Към PAIN, като специален гост, се присъединява и финландската мелодет фолк банда Ensiferum, които ще добавят своята марка епичен метъл към турнето.

Очаква се включването и на още две банди, които ще запълнят лайнъпа на тази европейска обиколка.

Билети за концерта на Pain със специален гост Ensiferum + съпорт на 31 октомври 2023 г. в клуб Mixtape 5 са вече в продажба в мрежата Bilet.bg на цени:

- 50 лв. промо за първите 100 билета

- 60 лв. след изчерпване на промо билетите и до 31.08.2023 г. вкл.

- 70 лв. от 01.09.2023 г. до 30.10.2023 г. вкл.

- 80 лв. в деня на концерта, като в случай че има останали налични, билети ще се продават и на касата на клуб Mixtape 5

* Деца до 10 год. възраст влизат без билет, но с придружител.