Odd Crew с нова песен и видеоклип "Till it Ends"

Преди няколко дни Odd Crew обявиха, че поради здравословни причини отлагат планираното си за месец декември акустично турне из страната. Въпреки това, днес излиза песента "Till it Ends", която е предвидена да съвпадне с началото на (вече отмененото) турне.

Парчето е част от саундтрака на пълнометражния филм към новия албум на бандата ‘Dark Matters - Part I’ и е композиранo специално за филма.

Ето какво споделят от бандата за създаването на "Till it Ends":

‘Когато завършвахме "Dark Matters Pt.1 - The Movie", режисьорът Петър Димов ни помоли за музика, която да звучи по време на финалните надписи. Един ден Васил Първановски (китара) нахвърляше идеи за фонова музика в студиото, когато Васко Райков (вокали) се включи в процеса, и така буквално няколко минути по-късно "Till It Ends" се роди. Видеото, а и самата песен се явяват като своеобразен завършек на целия период "Dark Matters Pt.1".‘