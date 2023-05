Odd Crew и Black Tooth откриват концерта на Pantera в София

Броим дните до концерта на една от най-великите метъл банди на всички времена този петък, 26. 05. Легендарните Pantera идват в България за концерт-събитие за всички фенове на тежките рифове и по покана на Fest Team в зала Арена София, като това е и първата дата от дългочаканото им европейско турне.

Вратите на залата отварят в 18:30, но организаторите дават възможност на феновете да се съберат и подгреят за концерта още в 17:00 пред Арена София, където ще има специална фен зона с мърчандайз, адекватна музика и разнообразни питиета. За музикалното оформление ще се погрижи Краси Москов.

График за Pantera на живо:

17:00 Фен Зона Арена София

18:30 – Отварят се вратите

19:00 – 19:40 Black Tooth

20:10 – 21:00 Odd Crew

21:30 – 23:00 Pantera

Едва ли има родна банда по-подходяща от Odd Crew, която да се качи на една сцена с каубоите от ада. Без съмнение най-обичаната съвременна рок/метъл бандa в България е адекватният избор, когато става дума за професионализъм, талант и фен база. Дръзки композиции, изключителни китарни сола, прецизни барабани, запомнящи се вокални партии и много хедбенгинг. Това е Odd Crew – които съвсем скоро ще представят и нова музика, част от втория албум от поредицата „Dark Matters“ и седми пореден в дискографията на бандата, а в петък ще излязат на сцената в Арена София непосредствено преди една от любимите си банди Pantera. Odd Crew споделят: „Black Sabbath и Led Zeppelin бяха огънят, който ни запали по това да правим музика, по-късно Pantera се превърна в едно от маслата, които наляхме в този огън. За нас е огромна чест да се качим на една сцена с тях, както и да почетем завета и паметта на Dimebag и Vinnie!”.

Първи в програмата на 26 май са Black Tooth – метъл бандата, основана през 2004 в Анкара, Турция от Туна (вокал), Дениз (бас) и Утку (барабани). Black Tooth се смята за първия и единствен представител на жанра „южняшки метъл“ от Турция. Чудото за тях се случва, когато през 2007, лично Rita Haney, приятелката на Dimebag Darrell, ги кани да станат част от фестивала Ride For Dime. Black Tooth имат три албума и са били част от OzzFest и Sonisphere, споделяли са една сцена с Lamb of God, Rammstein, Metallica, Down и много други.