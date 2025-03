Oasis потвърдиха, че се подготвя филм за турнето Live '25

Oasis потвърдиха, че ще бъде заснет филм за предстоящото им турне Live '25.

Макар че засега не са разкрити допълнителни подробности за съдържанието на филма, е потвърдено, че Стивън Найт ще бъде негов създател и продуцент. Носителят на награди Бафта и номиниран за Оскар сценарист, продуцент и режисьор е най-известен като създател на популярния телевизионен сериал "Peaky Blinders".

Найт е известен още със сценариите на "Eastern Promises" на Дейвид Кроненбърг, "Dirty Pretty Things" на Стивън Фриърс и за продуцирането, режисирането и писането на филма "Locke" с Том Харди.

Режисьори на филма за Oasis ще бъдат Дилън Съдърн и Уил Лавлейс, които стоят зад концертния филм на LCD Soundsystem "Shut Up And Play The Hits" и документалния филм за музикалната сцена в Ню Йорк от 2000-те "Meet Me In The Bathroom.

Все още не е обявена дата за премиера на филма.

Последните официални филми за Oasis бяха "Supersonic", документален филм от 2016 г., посветен на кариерата на групата, режисиран от Мат Уайткрос, и "Knebworth 1996" от 2021 г., който показваше двата грандиозни концерта на братята Галахър в разгара на бритпоп ерата.

Турнето Oasis Live '25 започва на 4 юли на стадион Principality в Кардиф и завършва на 23 ноември в Сао Пауло, Бразилия. Билетите за всички дати във Великобритания вече са разпродадени.

Всички концерти във Великобритания и Ирландия ще включват специални гости — Ричард Ашкрофт и групата Cast.