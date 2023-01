Нова песен и видеоклип на Suicide Silence "Alter Of Self"

Деткор бандата от Калифорния Suicide Silence сподели много забавен видеоклип към най-новото си парче "Alter Of Self". Видеото, което включва халюциногенни гъби и зомбиране можете да гледате по-долу.

"Alter Of Self" ще влезе в седмия студиен албум на Suicide Silence - "Remember... You Must Die", който ще излезе на 10 март тази година. Продуцент на творбата е Тайлър Йънг, а обложката е дело на известния некросюрреалист Давид Ван Гог.

„„Alter Of Self“, музикално, е стъпка в много по-мелодична посока от песните, които пускахме в последно време“, казва китаристът Марк Хейлмън. „Говори много по-различен език, но все още има целия разтърсващ костите ритъм и брейкдауни, които бихте очаквали от нас. Лирично, песента не е трудна за интерпретация. Става въпрос за вземането на толкова голяма доза психоактивни вещества и стимуланти, че започвате да боготворите себе си като Господ."