Нов сингъл на No More Many More

За една от най-работливите и устойчиви банди в алтернативната гама у нас No More Many More предстои динамичен и интересен период.

Групата с честните бунтарски текстове и характерните мъжки двугласия пусна първи сингъл от четвъртия си албум, който предстои да излезе до края на годината. „Един от тях“ направи премиерата си в онлайн пространството с лирик видео:

На живо парчето ще прозвучи за първи път на гала концерта на БНР за конкурса „Пролет“ на 31 май. Песента е с текст и музика на Методи Кръстев, аранжимент на No More Many More Микс и мастеринг на Мартин Стоянов – Martist.

Навръх Гергьовден No More Many More ще направят и изненадващ акустичен концерт в арт пространството Тhe Loft. Събитието на 6 май е част от нова поредица акустични изпълнения на живо, които съчетават в себе си духа на клубния концерт с този на домашното събиране с приятели и китара. Освен да се посети на живо, събитието ще може и да се гледа онлайн.

За групата предстоят и два концерта в чужбина – в Брюксел на 10 юни по покана на Културна асоциация BeArt и в Лондон заедно с Керана & Космонавтите и Cool Den. Вълшебното комбинация от три от актуалните български групи ще зарадва феновете си на Острова с концерт в The 100 Club на 16 юни.