Немската пауър метъл група Freedom Call с концерт в София

Една от най-актуалните пауър метъл групи – Freedom Call, идва в България за концерт на 19 септември 2025 г. в столичния клуб „Маймунарника“. Това е дългоочаквано събитие за феновете на мелодичния метъл и ще бъде първото им хедлайн участие у нас като част от европейското им турне.

Покорили света с музиката си, известни с позитивния си и вдъхновяващ стил, Freedom Call ще представят микс от хитове от последните си албуми, сред които „Metal is for Everyone", "Union Of The Strong", „The M.E.T.A.L. Fest“ и др. Изключително мелодичните им песни често са наричани „happy metal“ и наистина Freedom Call повече от всички заслужават титлата “Happiest Metal-Band In The World”.

Freedom Call e създадена през 1998 г. в Нюрнберг от Крис Бей (вокали, китара) и Дан Цимерман (бивш барабанист на Gamma Ray). Тя се утвърждава бързо като водеща пауър метъл група с уникален стил, който често е наричан „happy metal“ – мелодичен, вдъхновяващ и пълен с позитивна енергия. Техните 11 студийни албума, включително сензационния им дебютен „Stairway To Fairyland“, три завладяващи издания на живо и един албум – компилация затвърждават статута им на едни от най-ярките представители на жанра.

Freedom Call имат постоянни изяви на живо на сцена, като са я делили не само с изпълнители като Saxon, Edguy, Dragonforce, Blind Guardian и Hammerfall, но и са осъществили успешни турнета като хедлайнери по целия свят, както и на всички големи фестивали от Wacken до Sweden Rock, Masters of Rock, Barcelona Rock Fest, Hellfest, Graspop и престижния 70.000 Tons of Metal Cruise.

Преди три години Freedom Call участваха във фестивала Midalidare Rock, който се проведе край Стара Загора. Те бяха част от програмата в деня на Judas Priest – сбъдната мечта за всички метъл фенове у нас. Със стотици концерти зад гърба си, турнета по цял свят и верни фенове в България, групата обещава незабравимо шоу на 19 септември.

Билетите са в продажба в мрежата на Eventim.bg и на място в деня на събитието, организатор е Event Masters.