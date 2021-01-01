Myrath отново в София – концерт на 17 април 2026 в Joy Station

Шест години по-късно една от най-екзотичните и отличителни банди на съвременната метъл сцена се завръща у нас!

Myrath пристигат за нов концерт в София на 17 април 2026 г. от 20:00 ч. в клуб Joy Station.

Събитието е част от европейското турне “Wilderness In Mirrors” и се организира от BGTSC.

Създадени между Франция и Тунис, Myrath изграждат своя уникален звук, в който се преплитат остри рифове, кинематографични оркестрации и ритми, вдъхновени от африкански, индийски и европейски традиции. Техният неподражаем стил, наречен от феновете Blazing Desert Metal, превърна групата в едно от най-разпознаваемите имена на световната метъл сцена.

Историята на Myrath е пример за вдъхновение и устойчивост. По време на Тунизийската революция бандата записва албума "Tales of the Sands" (2011), докато защитава домовете си през деня и композира през нощта. Оттогава групата покорява сцените на най-големите фестивали – от Hellfest (Франция) до Япония, Европа, Северна и Южна Америка. През 2022 г. Myrath свирят на Световното първенство по футбол в Катар, достигайки до милиони фенове по целия свят.

Последният им албум "Karma" (2024) отбелязва нов връх в кариерата им – грандиозен звук, създаден за големите сцени. В момента групата подготвя нов албум, планиран за 2026 г., който ще включва и специален дует с Елиз Рид от Amaranthe.

Билети за концерта на Myrath в София на 17 април 2026 г. в Joy Station ще бъдат в продажба от 24 октомври (петък) в мрежата на Eventim.bg и партньорските каси в страната.