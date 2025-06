Muse с нов сингъл "Unravelling"

Британското трио Muse сподели новия си сингъл "Unravelling", първата им нова музика от 2022 г., когато излезе албумът "Will Of The People".

Групата предизвика вълнение сред феновете по-рано този месец с поредица от тийзъри в социалните мрежи, преди да представи Unravelling за първи път на интимно шоу в House of Culture в Хелзинки. Малко след това изпълниха динамичната нова песен и на хедлайнерския си сет на финландския Rockfest миналата седмица.

"Unravelling" съчетава прогресив рок, електроника и тежки китарни рифове – стилова смес, която Muse владеят до съвършенство.

Продуцент на парчето е номинираният за „Грами“ Дан Ланкастър, който също така свири на клавишни и китара в турнетата на Muse.

Muse в момента са на европейско турне и ще бъдат хедлайнери на някои от най-големите летни музикални фестивали.

20 юни: Hellfest, Франция

22 юни: Pinkpop, Нидерландия

25 юни: Tons of Rock, Норвегия

27 юни: STHLM Fields, Швеция

4 юли: Open’er Festival, Полша

10 юли: Mad Cool Festival, Испания

12 юли: NOS Alive, Португалия